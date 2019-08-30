برلماني عن حظر تداول البريجبالين: قرار يحافظ على الصحة العامة

أيد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قرار وزارة الصحة بإدراج مادة "البريجبالين"، بجدول المخدرات ليصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة.



وأضاف "حسب الله" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن ذلك القرار سيعجل كل الادوية التي تحتوي على هذه المادة لا تخرج من أي صيدلية بدون روشتة مكتوبة من طبيب معالج لمريض يحتاج إلي هذه المادة بجرعات معينة يتحمل نتيجتها الطبيب.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى ضرورة أن يلتزم اصحاب الصيدليات بقرار الوزارة لتجنب أي أضرار قد تؤثر على الصحة العامة للمواطن.



كانت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، قد بدأت التحرك لتنفيذ قرار وزارة الصحة بإدراج مادة "البريجبالين"، بجدول المخدرات ليصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة، قامن الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان بإرسال خطاب إلى وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، بضرورة التفتيش على شركات التوزيع وحصر الكميات الموجودة من مادة "البريجبالين"، على أن يتم إعادة تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية.



كما وجهت الإدارة بالتفتيش على جميع مخازن التوزيع وتحريز الكميات من المستحضرات التي تحتوي على مادة "البريجبالين"، وإلزام مخازن التوزيع بإرجاع الكميات إلى الشركات المنتجة مع وجود ما يفيد باستلام الشركات المنتجة لهذه المستحضرات.