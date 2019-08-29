المغرب يستقر على آدم للمنافسة على جوائز الأوسكار

رشح المركز السينمائى المغربى بعضوية 5 فقط من السينمائيين المغاربة فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزانى للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم أجنبى فى النسخة 92، لجوائز الأكاديمية الامريكية.



ويتناول الفيلم قصة فتاة ريفية حامل تبتعد عن أهلها وتعتزم التخلص من مولودها فور وصوله وأثناء رحلتها تطرق باب امرأة أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير فى خطتها.



سبق وأن شارك الفيلم المغربى ضمن قسم "نظرة ما" فى مهرجان كان السينمائى بفرنسا شهر مايو الماضى.



فيلم آدم من المنتظر مشاركته ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى والتى يقام فى شهر سبتمبر المقبل، حيث يعقد سنويًا على شاطئ البحر الأحمر، ليشكل موعدًا ثابتًا، للقاء السينمائيين المصريين والعرب والدوليين من كل عام.

