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روسيا: المسلحون يشنون أكثر من 30 هجوما على مواقع الجيش السوري خلال أغسطس

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:22 ص
الجماعات المسلحة
الجماعات المسلحة سوريا - صورة تعبيرية
أ ش أ
أعلنت روسيا أن المسلحين في سوريا شنوا خلال الشهر الجاري أكثر من 30 هجوما على مواقع الجيش السوري، قتل خلالها أكثر من 140 عسكريا سوريا وأصيب عشرات المدنيين بجروح.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا - إن الهجمات على المواقع العسكرية الروسية تتواصل، حيث تعرضت القاعدة الروسية في حميميم لـ 4 عمليات قصف بالصواريخ في أغسطس.

وأضاف الدبلوماسي الروسي - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "كلما حققت القوات السورية التفوق على الميدان وبدأت بالتقدم على مواقع الإرهابيين، يبدأ زملاؤنا الغربيون بتصعيد الدعوات لوقف العمليات القتالية، كأنهم ينسون قراراتنا المشتركة بشأن محاربة الإرهابيين بلا هوادة.. أريد أن أخيب آمالكم، هذه العملية لا رجعة فيها والتوافق من أجل سوريا آمنة جديدة قد تم ولم يعد الإرهابيون وداعموهم يمسكون زمام المبادرة وأنتم لن تتمكنوا من إنقاذهم".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن إدلب لا تزال البؤرة الرئيسية للتوتر ولم يصمد وقف إطلاق النار هناك، ومسؤولية ذلك تقع على عاتق الإرهابيين في إدلب، وليس على دمشق.

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