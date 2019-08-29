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توفيق عكاشة: لدينا 106 احزاب ورقية أقسم بالله لا يعرفها الناس.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:55 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الإعلامي توفيق عكاشة انه إذا سألت اى رئيس حزب عن أسماء الـ 106 احزاب على الساحة السياسية "اقسم بالله مش هيعرف " ولن يعرفها ولن يجاوب.

وأضاف توفيق عكاشة فى برنامجه "مصر اليوم" عبر فضائية "الحياة " أنه يجب ان نجد حلا جذريا للأحزاب السياسية فى مصر فلن نستطيع ان نجد ديمقراطية في ظل وجود مجموعة من الأحزاب والهيئات العليا لها غير مدربة على العمل السياسي.

وتابع توفيق عكاشة قائلا :" نحن لا نريد 106 احزاب ولكن يكفى 16 حزبا فلا نريد هذه الأحزاب فهي ورقية خرجت فى فترة الانفلات والسقوط والتدمير" .

واستكمل توفيق عكاشة: أنه لابد من عدم وجود هذه الأحزاب لمصلحة الوطن وليس لمصلحتى الشخصية.

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