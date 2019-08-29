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صدمة.. صبي يطعن والديه على جزيرة أمام أعين السياح وينتحر

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:26 م
صدى البلد
عزة عاطف
أصابت الصدمة السياح على جزيرة «تينيريفي» البريطانية بعدما طعن صبي يبلغ من العمر 15 عامًا والديه أمامهم ثم ألقى بنفسه من فوق الجزيرة في وادٍ بطول 50 قدمًا، لكن لم تفلح خطته في الانتحار بعد جريمته الشنيعة ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

حاول الصبي قتل نفسه بالقرب من محطة للحافلات بعد أن قام بطعن والديه بالسكين أمام الحانات والمطاعم في كوستا أديجي في جنوب الجزيرة، هرع المسعفون إلى مكان الحادث ونُقلت والدة الصبي إلى مستشفى قريب بينما نقل والده إلى المستشفى الجامعي على الجانب الآخر من الجزيرة.

دخل المراهق في حالة خطيرة للغاية في مستشفى آخر وفقًا للدايلي ميل، حيث لم يُحتجز رسميًا لكنه يخضع لحراسة عملاء الشرطة البريطانية، الجدير بالذكر أنه في مثل هذه الحالات يتم اعتبارها جريمة عنف أسري، وقد دفعته حالته العقلية إلى القيام بهذا.

يذكر أن الضحايا هم من سكان الجزيرة وليسوا سياحا، ومن سوء حظ المراهق يقول متحدث باسم الشرطة الوطنية بأن الثلاثة مازالوا على قيد الحياة لكنهم في حالة حرجة.

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