عبد الرازق توفيق يكتب: الدبلوماسية الرئاسية تحلق بعيدا

كتب عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية مقالا هاما في عدد غدا الجمعة تحت عنوان الدبلوماسية الرئاسية تحلق بعيدا .



وتناول الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق خلال مقاله، القفزة التي حققتها مصر على مدار الخمس سنوات الماضية على صعيد العلاقات الدولية في كافة الدوائر، مشيرا إلى أن مصر أصبحت لاعبا أساسيا ومحوريا على المستويين الإقليمي والدولي وأيضا شريكا فاعلا في القضايا الإقليمية.



وأشار عبد الرازق توفيق إلى أن كبار العالم أصبحوا يعتمدون على مصر لتحقيق أمن واستقرار الشرق الأوسط رغم أن الأوضاع قابلة للاشتعال في أي وقت.



وركز المقال على مجموعة من المحاور الهامة، منها كيف استطاع السيسي توظيف علاقاته القوية بالعالم في دعم مشروع التقدم والتنمية المصري،و كيف حقق أيضا القوة في الداخل ونجح في ترتيب البيت المصري، وانعكاس الدور المصري على العرب وأفريقيا.



ومن أبرز عناوين مقال عبد الرازق توفيق: من التقزم إلى الإنطلاق ومن التعليق إلى الإنفتاح أسرار حالة التوهج المصرية، شتان الفارق بين علاقات مصر الدولية قبل ٢٠١٣ وفي عهد السيسي، إشادات وشهادات زعماء العالم والحرص على تواجد مصر ملامح لقيادة رشيدة .

