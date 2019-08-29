أحمد موسى: أبو العينين تحدث عن الفرص الاستثمارية في مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، طرح المشروعات العملاقة الموجودة في مصر من العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس الجديدة.



وأضاف موسي، خلال برنامجه «علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدي البلد »، أن أبو العينين، خلال كلمته تحدث عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدعم الذي يقدمه والرسائل التي يبعث بها للتأكيد علي مشاركة القطاع الخاص في مرحلة البناء كونه شريكا، مشيرًا إلي ان أبو العينين تحدث عن الفرص الإستثمارية في مصر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية.



وأكد أحمد موسي، أن رجل الصناعة محمد أبو العينين، توجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته قائدا استطاع الحفاظ على الدولة المصرية.