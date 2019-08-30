بعد إدراجه بـ جدول المخدرات.. الصحة تفتش عن البريجبالين بالصيدليات والمخازن.. وبرلمانيون: أبرز أضراره الإدمان والهلوسة

لا تشرب الدواء.. صحة البرلمان تكشف سر التفتيش عن مادة البريجبالين بالصيدليات

تسبب هلوسة.. برلماني يطالب بحظر مادة البريجالين نهائيًا

نائب عن حظر تداول البريجبالين: تحافظ على الصحة العامة للمواطن



بدأت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، التحرك لتنفيذ قرار وزارة الصحة بإدراج مادة "البريجبالين"، بجدول المخدرات ليصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة، قامت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان بإرسال خطاب إلى وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، بضرورة التفتيش على شركات التوزيع وحصر الكميات الموجودة من مادة "البريجبالين"، على أن يتم إعادة تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية.



كما وجهت الإدارة بالتفتيش على جميع مخازن التوزيع وتحريز الكميات من المستحضرات التي تحتوي على مادة "البريجبالين"، وإلزام مخازن التوزيع بإرجاع الكميات إلى الشركات المنتجة مع وجود ما يفيد باستلام الشركات المنتجة لهذه المستحضرات.



وأكد مجدي المرشدي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مادة البريجبالين من المواد الخطيرة التي بها مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية، إضافة إلى كونها من المواد المخدرة التي تذهب العقل وتحول من يتناولها إلى شخص لا يستطيع السيطرة على نفسه.



وأضاف "المرشدي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة الصحة تأكدت من أضرار هذه المادة ما دفعها إلى التحرك لإطلاق قرار لإدراج مادة "البريجبالين" بجدول المخدرات لتصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة بدون روشتة من الطبيب المعالج.



وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن هذا التفتيش الذي تقوم بده الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة تعتبر بمثابة تحذير لا تداول وتناول الأدوية التي تشمل مادة "البريجبالين" كما انها تحذير ورفع شعار" لا تشرب الدواء" مما له من أضرار تهدد الصحة العامة للمواطن.



كما طالب محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة حظر مادة البريجالين لأنها تسبب حالة من الهلوسة للإنسان حال تناولها أكثر من مرة مما تدفعه إلى الهاوية والإدمان.



وأضاف "الشوري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه في حالة الاشتباه في عقار معين تتخذ وزارة الصحة عدة عوامل منها التحليل الدقيق له للتأكد من أنه يسبب أضرار عامة على صحة المواطن، ومادة البريجالين بها أضرار عديدة أبرزها الادمان الذي يجعل الإنسان يتصرف بعشوائية تامة من الممكن أن تجعله يقتل شخص أو يغتصب فتاة.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن قرار وزارة الصحة للتفتيش عن مادة البريجالين ووضعها في قائمة جدول المخدرات صائب تمامًا مما لها من أضرار تهدد الصحة العامة، مؤكدة أن هذا القرار سيعمل الطبيب المسؤولية الكاملة قبل كتابة عقار واحد يحتوي على مادة تضر بسلامة المواطن.



وأيد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أيضا قرار وزارة الصحة بإدراج مادة "البريجبالين"، بجدول المخدرات ليصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة.



وأضاف "حسب الله" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن ذلك القرار سيعجل كل الأدوية التي تحتوي على هذه المادة لا تخرج من أي صيدلية بدون روشتة مكتوبة من طبيب معالج لمريض يحتاج إلي هذه المادة بجرعات معينة يتحمل نتيجتها الطبيب.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى ضرورة أن يلتزم أصحاب الصيدليات بقرار الوزارة لتجنب أي أضرار قد تؤثر على الصحة العامة للمواطن.