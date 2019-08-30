ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بعد إدراجه بـ جدول المخدرات.. الصحة تفتش عن البريجبالين بالصيدليات والمخازن.. وبرلمانيون: أبرز أضراره الإدمان والهلوسة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:00 ص
عقار البريجبالين
عقار البريجبالين
حسن رضوان
لا تشرب الدواء.. صحة البرلمان تكشف سر التفتيش عن مادة البريجبالين بالصيدليات
تسبب هلوسة.. برلماني يطالب بحظر مادة البريجالين نهائيًا
نائب عن حظر تداول البريجبالين: تحافظ على الصحة العامة للمواطن

بدأت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، التحرك لتنفيذ قرار وزارة الصحة بإدراج مادة "البريجبالين"، بجدول المخدرات ليصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة، قامت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان بإرسال خطاب إلى وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، بضرورة التفتيش على شركات التوزيع وحصر الكميات الموجودة من مادة "البريجبالين"، على أن يتم إعادة تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

كما وجهت الإدارة بالتفتيش على جميع مخازن التوزيع وتحريز الكميات من المستحضرات التي تحتوي على مادة "البريجبالين"، وإلزام مخازن التوزيع بإرجاع الكميات إلى الشركات المنتجة مع وجود ما يفيد باستلام الشركات المنتجة لهذه المستحضرات.

وأكد مجدي المرشدي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مادة البريجبالين من المواد الخطيرة التي بها مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية، إضافة إلى كونها من المواد المخدرة التي تذهب العقل وتحول من يتناولها إلى شخص لا يستطيع السيطرة على نفسه.

وأضاف "المرشدي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة الصحة تأكدت من أضرار هذه المادة ما دفعها إلى التحرك لإطلاق قرار لإدراج مادة "البريجبالين" بجدول المخدرات لتصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة بدون روشتة من الطبيب المعالج.

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن هذا التفتيش الذي تقوم بده الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة تعتبر بمثابة تحذير لا تداول وتناول الأدوية التي تشمل مادة "البريجبالين" كما انها تحذير ورفع شعار" لا تشرب الدواء" مما له من أضرار تهدد الصحة العامة للمواطن.

كما طالب محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة حظر مادة البريجالين لأنها تسبب حالة من الهلوسة للإنسان حال تناولها أكثر من مرة مما تدفعه إلى الهاوية والإدمان.

وأضاف "الشوري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه في حالة الاشتباه في عقار معين تتخذ وزارة الصحة عدة عوامل منها التحليل الدقيق له للتأكد من أنه يسبب أضرار عامة على صحة المواطن، ومادة البريجالين بها أضرار عديدة أبرزها الادمان الذي يجعل الإنسان يتصرف بعشوائية تامة من الممكن أن تجعله يقتل شخص أو يغتصب فتاة.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن قرار وزارة الصحة للتفتيش عن مادة البريجالين ووضعها في قائمة جدول المخدرات صائب تمامًا مما لها من أضرار تهدد الصحة العامة، مؤكدة أن هذا القرار سيعمل الطبيب المسؤولية الكاملة قبل كتابة عقار واحد يحتوي على مادة تضر بسلامة المواطن.

وأيد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أيضا قرار وزارة الصحة بإدراج مادة "البريجبالين"، بجدول المخدرات ليصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة.

وأضاف "حسب الله" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن ذلك القرار سيعجل كل الأدوية التي تحتوي على هذه المادة لا تخرج من أي صيدلية بدون روشتة مكتوبة من طبيب معالج لمريض يحتاج إلي هذه المادة بجرعات معينة يتحمل نتيجتها الطبيب.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى ضرورة أن يلتزم أصحاب الصيدليات بقرار الوزارة لتجنب أي أضرار قد تؤثر على الصحة العامة للمواطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعالج الصرع والتهاب الأعصاب.. الصحة تضيف مادة جديدة إلى جدول المواد المخدرة.. مستند

للحفاظ على صحة المواطن.. برلماني يطالب بتطبيق سنة تأهيلية لـ خريجي صيدلة

مركز المعلومات الدوائية يحذر من تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب

حملة قومية على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطاء الدوائية.. نواب: تساهم فى تغيير ثقافة المواطنين والاعتماد على الصيدلى.. وبرلمانى يطالب بوجود رقابة من الدولة على صحة المريض

بعد إدراجه بـ جدول المخدرات.. الصحة تطالب المحافظات بتحريز هذا الدواء.. مستند

لا تشرب الدواء.. صحة البرلمان تكشف سر التفتيش عن البريجابلين بالصيدليات

ترشيحاتنا

حقيقة حمل ميجان ميركل في مولود جديد

موجز السوشيال ميديا: درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير .. صلاح عبدالله يطلب من الجماهير الدعاء له للإقلاع عن التدخين.. وزينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها

رئيس الاتحاد السكندري يكشف سر طلب الفريق الاستعانة بحكام أجانب في نصف نهائي كأس مصر

سمير صبرى يكشف سرا خطيرا عن الراحلة شادية لأول مرة

مصرع طفلة روسية في تركيا بسبب جهاز ضخ مياه حمام السباحة

موجز الفن: سمير صبري يكشف سرا خطيرا عن الراحلة شادية لأول مرة .. وهبة مجدي: أتمنى أن أقدم برنامجا اجتماعيا

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

بعد حلقتها عن السمنة.. زينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

طعنة في القلب .. عروس تنهي حياة زوجها بعد شهر العسل بالشرقية

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

3 حالات للحصول على إجازة بدون أجر فى المصالح الحكومية..تعرف عليها

سمير صبرى يكشف سرا خطيرا عن الراحلة شادية لأول مرة

ملك الخناقات بأكتوبر .. حبس مسجل ضبط بحوزته 45 قطعة سلاح ناري وأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر