خبراء أسواق مال لـ صدى البلد: صفقة جلوبال تليكوم وطرح فوري وراء الأداء الإيجابي للبورصة المصرية.. قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يبشر بالمزيد من صعود الأسهم المصرية الأسبوع المقبل

إتمام صفقة جلوبال تليكوم وطرح فوري يعزز الأداء الإيجابي للبورصة

قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يبشر بمزيد من التحسن

توقعات إيجابية بالصعود خلال الأسبوع المقبل





مشيرا إلى تفاعل غالبية الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأعلى في المؤشر مع أداء سهم التجاري الدولي، مما كان له الاثر الأكبر في وصول المؤشر الرئيسي إلى 14835 نقطة.



وأضاف: صعدت غالبية أسهم القطاع العقاري فى البورصة المصرية التي تأثرت بإيجابية قرار خفض سعر الفائدة وكانت صاحبة النصيب الأكبر في الاستفادة من تخفيض سعر الفائدة.. متوقعا هدوء نسبي لارتفاعات المؤشر مع بداية تداولات الأسبوع المقبل حيث صعد المؤشر الرئيسي ما يقرب من 550 نقطة خلال اخر جلستين، متوقعا أن سكون الهدوء مؤقتا ثم استكمال الصعود لمستوى المقاومة التالي عند 15200 خلال الأسبوع القادم.



أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد تجاوز مستوى 550 والآن يمر بمرحلة تجميع لاستهداف مستوى المقاومة التالي عند 565 نقطة خاصة أن أسعار أسهمه مازالت جاذبة للشراء وتعد فرصة استثمار جيدة، حسبما أوضح الفقي.



قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن أداء البورصة المصرية شهد تحسنا ملحوظا مع طرح أسهم فوري وخروج جلوبال تيلكوم على مدار الأسبوعين الماضيين.



وتوقع رؤوف المزيد من الارتفاعات لمؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع القادم.. بعد إنهاء مشكلة تعطل صفقة جلوبال تيلكوم وإنهاء عملية الاستحواذ بحوالي 10 مليارات جنيه وقيد شركة فوري للخدمات المالية والإلكترونية بقيمة مليار و640 مليون جنيه تقريبا.



وأشار الخبير الاقتصادي إلى تفاؤل كبير من قبل المستثمرين الأجانب وصعود معظم الأسهم بشكل كبير، حيث وصل المؤشر العام إلى 14835 نقطة من بداية الأسبوع عند مستوى 14284 نقطة حيث ارتفع قرابة 550 نقطة على مدار الأسبوع وهي تعتبر من أعلى نسب الارتفاعات للمؤشر العام فى 3 سنوات على مدار أسبوع.



ولفت إلى وصول رأس المال السوقى للأسهم المقيدة في البورصة المصرية إلى مستوى 770.254 مليار جنيه مقابل 752.3200 مليار جنيه محققا ارتفاعا على مدار الأسبوع قرابة 18 مليار جنيه.



وعززت مشتريات المستثمرين الأجانب من ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

شهدت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال الأسبوعين الماضيين بالتزامن مع طرح أسهم شركة فوري وإتمام صفقة جلوبال تليكوم وحالة التفائل لدى المستثمرين بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 1.5%ـ حسب خبراء أسواق المال.أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنقضي على استقرار جميع مؤشراتها في المنطقة الخضراء لتواصل صعودها بقيادة سهم البنك التجاري الدولي؛ حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 مستقرا أعلى مستوى المقاومة 14800 نقطة مسجلا مستوى 14835 نقطة بأحجام تداول تخطت مليار جنيه، حسب سعيد الفقي، مدير فرع لدى أصول لتداول الأوراق المالية.وأوضح الفقي أن صعود مؤشرات البورصة المصرية نتيجة صعود غالبية الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم التجاري الدولي الذي واصل صعوده عند مستوى 81 جنيها والذي يعد أعلى سعر تاريخي له بعد احتساب الربع المجاني الأخير.