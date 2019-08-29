مدير إدارة الشرق الأوسط ودول إفريقيا السابق: اليابان تشارك فى مشروعات كبرى بمصر

قال هيروشى أوكا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط ودول إفريقيا السابق، إن العلاقات مع الدولة المصرية تمثل جانب هام لليابان، حيث يتمتعون بعلاقات تاريخية متميزة.



وأشار أوكا خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "دى إم سى" الفضائية، إلى أن مصر تلعب دورا كبيرا ومحوريا فى المنطقة والعالم، مؤكدا أنهم يتطلعون لتوطيد العلاقة بين كلا البلدين، لافتا إلى أن مصر تمثل سوق كبير ومفتوح بالنسبة للمستثمر اليابانى والعالم.



ونوه مدير عام إدارة الشرق الأوسط ودول إفريقيا السابق، إلي أن اليابان تشارك فى مشروعات كبرى بمصر منها مشروع المتحف المصرى الكبير".



وأوضح هيروشى أوكا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط ودول إفريقيا السابق، أنهم يسعون لزيادة السياحة اليابانية إلى مصر عن طريق زيادة الرحلات المباشرة بين البلدين، تشجيعا لروح التعاون بين كلا البلدين الشقيقتين.