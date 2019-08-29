لن تصدق.. اكتشاف جين عجيب يجعلك مستيقظا لفترة طويلة

كشفت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن الأشخاص الذين ينامون عدد ساعات أقل من خمس ساعات، ويشعرون بالأرق، قد يرجع السبب في عدم حصولهم على عدد ساعات نوم أطول هو الجينات الوراثية.



وأشار الباحثون إلى أن الجينات قد يكون لها دور كبير في عدم حصول بعض الأشخاص على عدد ساعات نوم طويلة، حيث أكد الباحثون أن الإنسان يحتاج إلى حوالي ثماني ساعات من النوم كل ليلة، ولكن البعض تكفيهم عدد ساعات أقل من النوم.



وأضاف الباحثون أنه بعد تحليل المشاركين في الدراسة وجدوا أن هناك جينًا يسمى ADRB1، وهو المسؤول عن زيادة نشاط خلايا المخ التي تعزز اليقظة، مما يسمح لهم بالبقاء مستيقظًا لفترة أطول من الطبيعي.



ولزيادة تأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتعديل نفس الجين ADRB1 في الفئران، وقد كشفت نتائج الدراسة أن هذا الجين كان مسؤولا عن نومهم لعدد ساعات أقل من الفئران العادية.



وقال الدكتور لويس بتاك، أستاذ مشارك في قسم أمراض الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إنه يمكن الاستمتاع بالحياة وتقليل عدد ساعات النوم عبر استخدام هذا الجين، حيث إن كل الأشخاص الذين لديهم هذا الجين ينامون عدد ساعات أقل من غيرهم، بالنظر إلى أن الشخص العادي، والذي يقضي ثلث حياته في النوم.