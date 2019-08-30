ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر .. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:15 ص
خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
محمد شحتة
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة صلاة الجمعة، لتكون بعنوان "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر" مؤكدة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت الوزارة في بيان لها الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وعقدت قيادات وزارة الأوقاف، اجتماعًا لمناقشة الخطة البحثية والدعوية في قضايا التجديد ، ودراسة الأمور المستجدة دراسة علمية عصرية واعية مستنيرة ، ومناقشة الاستعداد للمؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية"، الذي سيعقد يومي الأحد والاثنين ١٥ , ١٦ من سبتمبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: خطبة الجمعة بعنوان مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر

ترشيحاتنا

سمير صبرى يكشف سر خطير عن الراحلة شادية لأول مرة

بالأبيض والأزرق.. حورية فرغلي بإطلالة جريئة تثير الجدل

أول تعليق من زوجة ماكرون على إهانتها من الرئيس البرازيلي

وزير الدفاع الأمريكي السابق: صمتي عن إدارة ترامب لن يكون أبديا

بكاش مايوة وشعر مبلول.. آيتن عامر بإطلالة جريئة فى أجازة الصيف

بملابس حمام الست.. ندى بسيوني بصورة جديدة على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة