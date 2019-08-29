أبرزهم مدحت شلبى عمرو الليثى..الإعلاميين تكشف أسماء الحاصلين على تصريح نقابى

أكد الدكتور طارق سعدة ، نقيب الإعلاميين، أن هناك عددا كبيرا من الإعلاميين العاملين بالقنوات الخاصة والحكومية تقدموا خلال الفترة الماضية للحصول على تصاريح مزاولة المهنة من النقابة ، كما تقدم بعضهم للإنضمام لاعضاء النقابة.



وأضاف سعدة فى تصريحات لـ صدى البلد ، ان أبرز الإعلاميين الذين حصلوا على تصاريح مزاولة مهنة أو تقدموا للحصول عليها هم : مدحت شلبى ، عمرو الليثى ، نشات الديهى ، و عمرو عبد الحميد ، و تامر امين ، وكريم حسن شحاتة ، ويوسف الحسينى ، وسالي شاهين، المذيعة بقناة دي إم سي، وأحمد جمال المذيع بقناة المحور.



وتابع سعدة ، ان النقابة تسعى الآن لتقنين أوضاع العاملين بالمجال الإعلامى ، وهدفها ليس الترهيب إنما التسهيل على العاملين فى المهنة بالتوازي مع تطبيق القانون.



واتخذت نقابة الإعلاميين مؤخرا قرارا بمنع ريهام سعيد وتامر أمين من الظهور على الشاشة بعد أزمتيهما الأخيرة.