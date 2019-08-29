أبرزهم مدحت شلبى عمرو الليثى..الإعلاميين تكشف أسماء الحاصلين على تصريح نقابى

أكد الدكتور طارق سعدة ، نقيب الإعلاميين، أن هناك عددا كبيرا من الإعلاميين العاملين بالقنوات الخاصة والحكومية تقدموا خلال الفترة الماضية للحصول على تصاريح مزاولة المهنة من النقابة ، كما تقدم بعضهم للإنضمام لاعضاء النقابة.
وأضاف سعدة فى تصريحات لـ صدى البلد ، ان أبرز الإعلاميين الذين حصلوا على تصاريح مزاولة مهنة أو تقدموا للحصول عليها هم : مدحت شلبى ، عمرو الليثى ، نشات الديهى ، و عمرو عبد الحميد ، و تامر امين ، وكريم حسن شحاتة ، ويوسف الحسينى ، وسالي شاهين، المذيعة بقناة دي إم سي، وأحمد جمال المذيع بقناة المحور.
وتابع سعدة ، ان النقابة تسعى الآن لتقنين أوضاع العاملين بالمجال الإعلامى ، وهدفها ليس الترهيب إنما التسهيل على العاملين فى المهنة بالتوازي مع تطبيق القانون.
واتخذت نقابة الإعلاميين مؤخرا قرارا بمنع ريهام سعيد وتامر أمين من الظهور على الشاشة بعد أزمتيهما الأخيرة.
وأضاف سعدة فى تصريحات لـ صدى البلد ، ان أبرز الإعلاميين الذين حصلوا على تصاريح مزاولة مهنة أو تقدموا للحصول عليها هم : مدحت شلبى ، عمرو الليثى ، نشات الديهى ، و عمرو عبد الحميد ، و تامر امين ، وكريم حسن شحاتة ، ويوسف الحسينى ، وسالي شاهين، المذيعة بقناة دي إم سي، وأحمد جمال المذيع بقناة المحور.
وتابع سعدة ، ان النقابة تسعى الآن لتقنين أوضاع العاملين بالمجال الإعلامى ، وهدفها ليس الترهيب إنما التسهيل على العاملين فى المهنة بالتوازي مع تطبيق القانون.
واتخذت نقابة الإعلاميين مؤخرا قرارا بمنع ريهام سعيد وتامر أمين من الظهور على الشاشة بعد أزمتيهما الأخيرة.