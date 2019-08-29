150 دقيقة فقط.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في الأهلي قبل غلق باب القيد



في القاهرة، شكل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة غرفة عمليات وأمامه ملفين مهمين أولهما قيد الثلاثي سعد الدين سمير ومحمد محمود وأحمد حمدي لتصل القائمة إلى 29 لاعبًا والملف الثاني هو محاولة إقناع حسين السيد بالخروج معارًا أو قيده ليكون صاحب الرقم 30 في القائمة.



وفي الاتجاه الآخر، غادر عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي في رحلة خارجية لإبرام التعاقد مع مهاجم أفريقي ومحاولة قيده قبل غلق باب القيد بعد 150 دقيقة فقط.



ويحاول القيعي أيضًا إنهاء تسويق النيجيري جونيور أجايي أو المغربي وليد أزارو ولو علي سبيل الإعارة لقيد المهاجم الأفريقي إذا ما انتهي التعاقد معه.



بينما لا يزال أمير توفيق مدير التعاقدات وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة في أوروبا يحاولون إنهاء ملف التعاقد مع مدرب جديد لقيادة فريق الكرة خلفًا لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس مصر.

شهدت الساعات الأخيرة بالأهلي قبل غلق باب القيد منتصف الليل نشاطًا ملحوظًا وتحركات في جميع الاتجاهات.