محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية قصر ثقافة بنها بالعيد القومي للمحافظة..صور

شارك الدكتور علا عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم في الإحتفالية التي نظمتها مديرية الثقافة بالقليوبية بنها للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بحضور كل من الدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد للمحافظة وإجلال عامر مدير فرع ثقافة القليوبية والمهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وبدأت الاحتفالية بافتتاح معرض للفنون التشكيلية لفناني القليوبية وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وعرض عام بالانجازات فرع ثقافة بنها واعرب المحافظ في كلمته عن شكره لمديريه الثقافة علي انجازاتها خلال هذا العام وأكد سيادته انه يعمل جاهدا مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة على تحقيق احلام المواطنين ولكي يشعر المواطن أن هناك من يحقق له أحلامه.



وأكد المحافظ أن الفترة القادمة تشهد العديد من الافتتاحات في مجال التعليم بالاضافة الي مشروعات في مجال الصحة ومجال المياه والصرف الصحي حتي تصل الخدمة جيدة إلي جميع مواطني القليوبية.



وخلال هذه الاحتفالية كرم المحافظ 17مدربا ومتدربا ضمن فعاليات دورة التدريب الميداني عن العمليات الفنية بالمكتبات لطلبة قسم مكتبات ومعلومات بجامعتي بنها والمنوفية.



وأكد المحافظ علي ضرورة بذل الجهد والعمل حتي يكون العام القادم أفضل من هذا العام ويشهد المزيد من هذه الانجازات وهذا تحقيقا لحب الوطن الذي يتحقق بالعمل.

