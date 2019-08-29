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بطاطا وجندوفلي.. 9 أطعمة لتطويل الشعر في أسرع وقت

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:20 م
صدى البلد
ريهام قدري
تحاول الكثير من السيدات، البحث عن طرق تطويل الشعر، الذي يعتبر حلم كل فتاة، لأنها من خلاله تظهر بشكل جذاب.

قدم الدكتور الصيدلي باهر السعيد، افضل اكلات للحصول على شعر طويل وكثيف بدون تساقط، ونصح الأمهات بالتركيز على الاطعمة التالية:

1- تناول البيض مصدر مهم بالبروتين والبيوتين وموجود في البيض بنسبة عالية ويعمل علي نمو الشعر
2- التوت من الاطعمة المفيدة التي تحتوي علي الكولاجين
3- الفراولة تحتوي علي فيتامين C مفيد للبشرة والشعر
4- محار البحر والجندوفلي هو اهم مصادر الزنك للشعر ومصدر مهم جدا للشعر
5- السبانخ تحتوي علي الحديد وعلي الفوليك
6- الجمبري يحتوي علي الاوميجا 3 المفيدة
7- المكسرات تحتوي علي فيتامين D و E والزنك
8-البطاطاط الحلوة تحتوي علي فيتامين أ

ولذلك نصح الامهات بالاهتمام بشعر البنات التي تعمل علي تطويل الشعر.

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