طوارئ في الشرقية استعداد لموسم حصاد الأرز..المزارعون ننتظر جني المحصول بفارغ الصبر..والبيئة تشكل لجانا للحد من السحابة السوداء..صور

أدوات لكبس القش وغرامات علي المخالفين

ندوات إرشادية بمختلف قرى ومراكز الشرقية للتعريف بأهمية تدوير قش الأرز

مكابس وتجميع القش بمختلف مراكز الشرقية

المزارعون يطالبون بتحديد سعر عادل لبيع المحصول

غرفة طوارئ بالمديرية وجميع الإدارات الزراعية لتلقي البلاغات عن المخالفين



أيام قليلة تفصل الفلاحين والمزارعين بمحافظة الشرقية عن جني محصول الأرز بمختلف القري والمراكز وسط حالة من الفرحة الشديدة وخاصة لما يمثله المحصول من آمال معلقة علي الإنتاجية وعلى السعر الذي ستحددة الحكومة لشراء الأرز.



ومع قرب الميعاد المخصص لجني محصول الأرز ترفع الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة الشرقية ووزارة البيئة حالة الطوارئ من أجل التغلب علي ظاهرة السحابة السوداء والوقوف ضد حرق قش الأرز بالمرصاد عن طريق عقد العديد من الندوات الإرشادية والتعريفية بخطورة حرق القش وإمكانية الاستفادة منه عن طريق تحويله إلى أسمدة ومخلفات عضوية يمكن الاستفادة منها.



فيما حرص موقع "صدي البلد" علي رصد أبرز الخطوات والسبل التي ستتخذها الأجهزة التنفيذية للاستعداد لموسم حصاد الأرز وماهي أهم المطالب الخاصة بالمزارعين بمختلف قري ومراكز الشرقية.



فبداية فقد عبر الحاج "رضا بخاطرة" أحد المزارعين عن فرحته بقرب حلول موسم جني المحصول مؤكدا أنهم كمزارعين ينتظرون تلك الفترة بفارغ الصبر وخاصة لما يعلقونه من أمال علي المحصول والإنتاجية والسعر الذي ستحدده الدولة لشراء المحصول.



وأضاف "رضا" أن عليهم ديون ثمن تقاوي الأرز وأيضا تكلفة الزرع من حرث الأرض وتصليحة بالإضافة إلى ثمن أسمدة لم يتم سدادها ومن المقرر سدادها عقب بيع المحصول ولذا يتوجهون بمطالبة وزير التموين والزراعة بوضع سعر عادل لبيع طن الأرز.



ومن جانبها فقد أعلنت محافظة الشرقية متمثلة في الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية حالة الطوارئ استعدادا لبدء موسم حصاد الأرز كما كلف المحافظ مدير مديرية الزراعة ببذل كافة الجهود اللازمة و التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لجميع أنواع المخلفات الزراعية وتعظيم سبل الاستفادة منها.



فيما عكفت وزارة الزراعة والبيئة علي تنفيذ وتنظيم ندوات إرشادية للفلاحين والعاملين بالإدارات الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة وذلك تزامناً مع الإستعداد لموسم حصاد الأرز وإتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية وإتباع كافة السبل لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز و الحد من السحابة السوداء للحفاظ على نظافة البيئة خالية من كافة أشكال التلوث.



ومن جانبه فقد أكد المهندس علاء عفيفي مدير مديرية الزراعة بالشرقية أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية قامت بتنفيذ ندوات إرشادية للفلاحين للتوعية الاستباقية لموسم حصاد الأرز والتعريف بسبل تدويرالمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز وتعظيم الاستفادة منها بتحويلها إلى أسمدة عضوية وعلف للماشية.



مشيراً إلى أنه تم تجهيز غرفة طوارئ بالمديرية و جميع الإدارات الزراعية لتلقي البلاغات عن المخالفين و توقيع الغرامات المقررة من قبل جهاز شئون البيئة والمحافظة.



وأضاف مدير مديرية الزراعة أن تدوير المخلفات الزراعية يساعد في توفير فرص عمل جديدة بالمناطق الريفية و تحسين الوضع البيئي و الإقتصادي و الصحي للمواطنين بمختلف قرى المحافظة.