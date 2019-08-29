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رياضة

وداع حزين.. منتخب مصر يخسر من إيطاليا في نصف نهائي كأس العالم لناشئي الطائرة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:35 م
صدى البلد
أحمد هاني
خسر منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عامًا أمام نظيره الإيطالي في مباراة الدور نصف النهائي لكأس العالم للناشئين المقامة في "تونس"، بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتمكن المنتخب الإيطالي من حسم الشوط الأول بنتيجة 25-18، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-16، قبل أن ينهي الشوط الثالث لمصلحته بنتيجة 25-17.

وبهذا سيضرب المنتخب الإيطالي موعدًا مع نظيره الروسي في المباراة النهائية غدًا الجمعة، بعد إن كان الأخير قد انتصر في وقتٍ سابقٍ اليوم على الأرجنتين بثلاثة أشواط دون مقابل.

وسيكتفي منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين بمواجهة نظيره الأرجنتيني في المباراة الترتيبية، على أمل اقتناص الفوز، وتحقيق الميدالية البرونزية.

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