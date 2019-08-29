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رياضة

مفاجأة.. النادي الأهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:36 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
كشفت مصادر خاصة من داخل الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء تحدثوا مع أحد مسئولي ريال مدريد قبل أيام لترشيح مدرب لهم لقيادة الفريق خلفًا لـ مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بسبب الخسارة من بيراميدز ووداع بطولة كأس مصر.

وقالت المصادر إن مسؤولا أهلاويا تواصل مع صديق له في نادي ريال مدريد وطلب منه ترشيح مدرب، فعرض عليهم فرناندو هييرو الذي قاد منتخب إسبانيا بشكل مؤقت.

وأضافت المصادر أن إدارة الأهلي رفضت الأمر دون الرد علي مسئول الريال، خاصة أن وجهة نظر القلعة الحمراء  أن هييرو لاعب سابق كبير ومميز وأسطورة ولكن لا يملك الكثير من الخبرات التدريبية والأمور لا تحتمل التجارب في تلك الفترة الحرجة.

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