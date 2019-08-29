بدلة بتلمع وشعر كحكة.. رضوى الشربيني دماغها مش مهلبية

نشرت المذيعة رضوي الشربيني عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لها بإطلالة جديدة.



وظهرت رضوى ببدلة كلاسيك باللون الفضي السيلفر اللامع، ورفعت شعرها كحكة وتألقت بماكياج خفيف والتقطت الصورة وهي تقدم برنامجها علي قناة CBC.



وأشارت رضوي في الصور بإصبعها علي رأسها وكتبت: "هنا فىً مخ مش مهلبيه حضرتك".



