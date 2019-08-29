ملهاش دعوة بالعروبة.. أحمد موسي يوضح تفاصيل هاشتاج قطر تخون الكويت

قال الإعلامي أحمد موسي، إن هاشتاج قطر تخون الكويت، أثار ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تواصل الدوحة خططها الخائنة للوطن العربي، بعدما بدأت بمصر، ثم السعودية والأمارات.



وأضاف، أحمد موسي، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن ذلك الهاشتاج يبدأ بتقدم الكويت لاستضافة اجتماعات "الكونجرس" للصحافة الرياضية، ولكن قطر أصرت علي التصويت لدولة كوريا بدلا من التصويت لدولة الكويت العربية المجاورة لها.



ولفت إلى أن الإمارات كانت إحدى الدول المتقدمة لاستضافة تلك الاجتماعات، ولكنها انسحبت احتراما لـ شقيقتها الكويت العربية، ودعما للقضية العربية.



وتابع، أن قطر دولة خائنة ولا تمس الوطن العروبة بأي صلة، مؤكدا أن الدوحة تتآمر بشكل دائم على الوطن العربي.