قناة إسرائيلية: نتنياهو حاول الاتصال بترامب والأخير لم يرد

قالت وسائل إعلام إٍسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حاول الاتصال بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكثر من مرة، ولكن الأخير لم يرد عليه.



وأشارت القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو حاول جاهدا أن يطلب من الرئيس الأمريكي عدم مقابلة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على هامش قمة مجموعة السبعة الكبار، التي عقدت بمنتجع بياريتز بفرنسا.



وبحسب القناة، كان ترامب مشغولا بلقاءات قمة مع كثير من القادة والزعماء الدوليين، ولم يكن لديه وقت لتلقي اتصالات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بظريف، وتباحثا حول تجديد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.



وكشفت القناة أن إسرائيل كانت لديها معلومات مسبقة بنية وزير الخارجية الإيراني زيارة فرنسا خلال قمة السبع الكبار، وحاول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون على رأسهم السفير الأمريكي في تل أبيب، دافيد فريدمان، التواصل مع ترامب نفسه، للإعراب عن قلق إسرائيل من عقد قمة بين ترامب ووزير خارجية إيران.



وأوضحت القناة أن هناك تخوفات إسرائيلية من عقد لقاء قمة بين ترامب ونظيره الإيراني، حسن روحاني، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، الشهر المقبل، بعد رفض ترامب عقد لقاء مع ظريف في فرنسا، على هامش قمة السبع الكبار.



وقالت أوراق تقدير موقف صادرة عن بيوت الخبرة في إسرائيل، إنه يجب على إسرائيل أن تعمل للحيلولة دون أي تقارب أمريكي إيراني، وأشارت إلى أنه يجب أن تضمن تل أبيب عدم اتخاذ الجانب الأمريكي أي خطوة في الملف النووي الإيراني بدون التنسيق مع إسرائيل.



