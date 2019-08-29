تحتل الـمركز 25 .. عيش يا قلبى تتجاوز مليونا و200 ألف مشاهدة

تراجعت أغنية عيش يا قلبى" للفنان أبو داخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، حيث أصبحت تحتل المركز الـ 25 ، بعدما كانت تحتل المركز الاول.



الأغنية تمكنت من تحقيق ما يزيد على مليون 200 الف مشاهدة بعد طرحها باربعة أيام فقط.



أغنية "عيش يا قلبي" قام بطرحها المنتج محمد جابر من خلال شركة "جاما ميوزيك" وهى من كلمات ابو ومحمد سرحان وألحان وتوزيع مينو ومن إخراج المخرج اللبناني الكبير فادى حداد.



وشارك في التصوير الفنان اللبناني القدير رفيق على احمد والفنانة فاليري ابو شقرا.