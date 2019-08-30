اتحاد النقابات الفنية يشدد على حماية الملكية الفكرية

أكد المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية أن هناك مشروعا لاكتشاف المواهب الشابة والصغيرة في كل محافظات الجمهورية تتم دراسته وإعداده حاليا تحت إشراف الاتحاد والنقابات الفنية الثلاث.



وقال أن أهداف هذا المشروع تتمثل في اكتشاف المواهب الحقيقية وخلق مساحات للتعبير عن الطاقات الإبداعية لشبابنا وأبنائنا لتمثل درعا واقيا لهم في المستقبل بعيدا عن ثقافة الظلام والرجعية والتخلف، أيضا يهدف المشروع لتكوين فضاء ثقافي رحب لتلقي الفن الجاد وتجسيد التعددية الثقافية الهائلة التي تميز مصر في مواجهة الثقافات الأخرى.



جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية وضم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية.



تضمن الاجتماع بحث أوجه التعاون بين النقابات الفنية الثلاث فيما يخص ذلك المشروع، إلى جانب مناقشة تعظيم موارد النقابات ليس فقط من خلال تحصيل حق الأداء العلني والرسوم النسبية عن كل الأعمال والأنشطة الفنية إنما البحث في المصادر الأخرى في حدود القانون واللوائح المنظمة لكل نقابة.



كما تم مناقشة وبحث موضوع حماية الملكية الفكرية وما يتعلق به من قوانين ومواد منظمة وعدد من الآثار السلبية التي تتعرض لها النقابات الفنية وأعضاء جمعياتها العمومية.



وشدد الاجتماع على تحديد وترسيم المسئوليات بين النقابات الفنية الثلاث من ناحية، والهيئات والمؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية من ناحية أخرى ووضع آليات واضحة للتعامل في هذا الشأن حماية لحقوق أعضاء الجمعيات العمومية من ناحية، ومن ناحية أخرى تأكيد على دور النقابات في حماية العادات والتقاليد والقواعد المجتمعية.



كما تتطرق الاجتماع أيضا الى الطرح الذي قدمه الفنان هاني شاكر حول محاولة نقابة المهن الموسيقية عودة النشاط الموسيقي إلى المدارس خاصة في مراحلها الأولى، وإقامة مسابقات للهواة من المطربين والموسيقيين وايضا تقنين أوضاع عدد من ممارسي المهنة الذين لم يحصلوا على تصاريح او عضوية الموسيقيين.