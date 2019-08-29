مسن تجاوز الـ87 من عمره.. قصة عم عنتر منهي جدل اللون الجديد لـ قصر البارون

تحفة معمارية شاهدة على عبق وجمال العمارة المصرية، انفردت بروعة التصميم وجمال المكان، إذ اعتبر القصر الوحيد الذي لا تغيب عنه الشمس.. إنه قصر البارون إمبان أشهر القصور المصرية وأفخمها من حيث روعة العمارة وجمال التصميم، إلا أنه ورغم جمال تلك العمارة لقب بـ «القصر الذي لم يهنأ فيه أصحابه».
في قلب منطقة مصر الجديدة، وفي شارع العروبة المؤدي إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى مساحة 12 ألف متر يقع قصر البارون الذي شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد افتتاح قناة السويس، حيث بقى في القاهرة واختار مكانًا صحراويا في ذلك الوقت لبناء قصره، والذي أسند مهمة تصميمه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، ومهمة زخرفته جورج لويس كلود، حتى اكتمل بناؤه وعمارته عام 1911.
في قلب منطقة مصر الجديدة، وفي شارع العروبة المؤدي إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى مساحة 12 ألف متر يقع قصر البارون الذي شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد افتتاح قناة السويس، حيث بقى في القاهرة واختار مكانًا صحراويا في ذلك الوقت لبناء قصره، والذي أسند مهمة تصميمه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، ومهمة زخرفته جورج لويس كلود، حتى اكتمل بناؤه وعمارته عام 1911.
ومنذ الشروع في أعمال تطوير القصر لسابق مجده كأحد الدرر المعمارية، ولم يتوقف الجدل، منذ وصول المعدات لأعمال التطوير والتي أشيع وقتها أنه سيتم هدم القصر وبيعه، ومع الشروع في أعمال الدهانات توالت ردود الفعل المعترضة على اللون «الطوبي» الذي يتم تجديد القصر به.
الوثيقة الفرنسية التي تؤكد أن اللون الأصلي للقصر هو اللون الطوبي، أكدها «عم عنتر» صاحب الـ 87 عاما، والذي كان يعمل في القصر قبل أن يتم هجره ويغلق أبوابه، حيث كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أعضاء ملس النواب، يخبره أن أحد المواطنين في دائرته الانتخابية ويدعى «عم عنتر» أردا توجيه الشكر للدكتور خالد العناني وزير الآثار بسبب عودة لون قصر البارون إلى سابق عهده ولونه الأصلي، ليقطع أي حالة من الشك أو الجدل حول اللون الذي تتم به أعمال التطوير.