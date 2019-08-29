مسن تجاوز الـ87 من عمره.. قصة عم عنتر منهي جدل اللون الجديد لـ قصر البارون

تحفة معمارية شاهدة على عبق وجمال العمارة المصرية، انفردت بروعة التصميم وجمال المكان، إذ اعتبر القصر الوحيد الذي لا تغيب عنه الشمس.. إنه قصر البارون إمبان أشهر القصور المصرية وأفخمها من حيث روعة العمارة وجمال التصميم، إلا أنه ورغم جمال تلك العمارة لقب بـ «القصر الذي لم يهنأ فيه أصحابه».



في قلب منطقة مصر الجديدة، وفي شارع العروبة المؤدي إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى مساحة 12 ألف متر يقع قصر البارون الذي شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد افتتاح قناة السويس، حيث بقى في القاهرة واختار مكانًا صحراويا في ذلك الوقت لبناء قصره، والذي أسند مهمة تصميمه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، ومهمة زخرفته جورج لويس كلود، حتى اكتمل بناؤه وعمارته عام 1911.



القصر الذي أدهش العالم كله، والذي حضر افتتاحه العديد من الملوك والأمراء، لم يهنأ فيه أصحابه حيث أن البارون وعائلته لم يتمتعوا بحياة سعيدة وهادئة خلف جدرانه فالبارون أصيب فيه بالصرع، ولاقت أخته حتفها من شرفة غرفتها، وابنته وجدت وجدت مقتولة بداخله، ومع مرور الزمن عاني القصر من الإهمال والتشويه، حتى قررت الدولة إعادة ترميم القصر وتجديدة.



ومنذ الشروع في أعمال تطوير القصر لسابق مجده كأحد الدرر المعمارية، ولم يتوقف الجدل، منذ وصول المعدات لأعمال التطوير والتي أشيع وقتها أنه سيتم هدم القصر وبيعه، ومع الشروع في أعمال الدهانات توالت ردود الفعل المعترضة على اللون «الطوبي» الذي يتم تجديد القصر به.

