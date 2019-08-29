أحمد موسى: أبو العينين أعرب عن فخره لثقة السوق اليابانية في سيراميكا كليوباترا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجموعة سيراميكا كليوباترا تحتفل باليوبيل الفضي بمناسبة تواجدها في السوق الياباني، بعد 25 عاما من التجربة المتميزة كما أكد عليها رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني.



وأضاف أحمد موسي، خلال برنامجه«على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، أن أبو العينين، اكد ايضًا أن تجربة مجموعة كليوباترا في السوق اليابانية، رائدة ومتميزة لاسيما في ظل صعوبة السوق الياباني وما تتطلبه من تكنولوجيا عالية، الأمر الذي جعل مجموعة كليوباترا تتواجد في اكثر من 108 دول في العالم وتكون منافسا في أحد أصعب الأسواق .



وأكد أحمد موسي، ان رجل الصناعة محمد أبو العينين، شدد علي مشاركة سيراميكا كليوباترا في جزء من النهضة التي تشهدها اليابان من تجهيز المطارات ومحطات القطارات والمترو والمولات والمستشفيات وأول جامعة اقتصادية في اليابان ، وهذا ما يشعرنا بالفخر أن ثلث الشعب الياباني يخطو يوميا الى منتجات كليوباترا .



وأوضح أحمد موسي، أن أبو العينين ، أكد ان هذا الأمر جاء بجهد وتعب 25 ألف عامل مصري وهو سمعة للدولة المصرية ومنتجاتها خارج مصر وثقة وتعظيم لمنتجاتنا.