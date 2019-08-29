منتخب مصر يحصد فضية الألعاب الأفريقية بعد الخسارة من أنجولا

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام المنتخب الأنجولي بنتيجة 31-25، ليتوج المنتخب الأنجولي بذهبية الألعاب الأفريقية، المقامة بالمغرب بمدينة الرباط، ليحصل منتخب مصر على الميدالية الفضية.
وكان منتخب مصر لكرة اليد نجح في حسم صدارة المجموعة الأولى، بعد تحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات على حساب كل من، غينيا بنتيجة 42-22، وزامبيا بنتيجة 42-23، وعلى المنتخب المغربي في آخر لقاءات الدور الأول بنتيجة 32-27.
وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا وصعبا على نظيره النيجيري في ربع نهائي منافسات لعبة كرة اليد، بدورة الألعاب الأفريقية.
وكان منتخب مصر لكرة اليد نجح في حسم صدارة المجموعة الأولى، بعد تحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات على حساب كل من، غينيا بنتيجة 42-22، وزامبيا بنتيجة 42-23، وعلى المنتخب المغربي في آخر لقاءات الدور الأول بنتيجة 32-27.
وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا وصعبا على نظيره النيجيري في ربع نهائي منافسات لعبة كرة اليد، بدورة الألعاب الأفريقية.