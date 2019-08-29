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رياضة

منتخب مصر يحصد فضية الألعاب الأفريقية بعد الخسارة من أنجولا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:52 م
منتخب مصر يحصد فضية
منتخب مصر يحصد فضية الالعاب الافريقية
أحمد هاني
خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام المنتخب الأنجولي بنتيجة 31-25، ليتوج المنتخب الأنجولي بذهبية الألعاب الأفريقية، المقامة بالمغرب بمدينة الرباط، ليحصل منتخب مصر على الميدالية الفضية.

وكان منتخب مصر لكرة اليد نجح في حسم صدارة المجموعة الأولى، بعد تحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات على حساب كل من، غينيا بنتيجة 42-22، وزامبيا بنتيجة 42-23، وعلى المنتخب المغربي في آخر لقاءات الدور الأول بنتيجة 32-27.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا وصعبا على نظيره النيجيري في ربع نهائي منافسات لعبة كرة اليد، بدورة الألعاب الأفريقية.

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