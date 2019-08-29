منتخب مصر يحصد فضية الألعاب الأفريقية بعد الخسارة من أنجولا

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام المنتخب الأنجولي بنتيجة 31-25، ليتوج المنتخب الأنجولي بذهبية الألعاب الأفريقية، المقامة بالمغرب بمدينة الرباط، ليحصل منتخب مصر على الميدالية الفضية.



وكان منتخب مصر لكرة اليد نجح في حسم صدارة المجموعة الأولى، بعد تحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات على حساب كل من، غينيا بنتيجة 42-22، وزامبيا بنتيجة 42-23، وعلى المنتخب المغربي في آخر لقاءات الدور الأول بنتيجة 32-27.



وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا وصعبا على نظيره النيجيري في ربع نهائي منافسات لعبة كرة اليد، بدورة الألعاب الأفريقية.