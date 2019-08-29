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الحرية المصرى يفتتح مقره الجديد بمدينة حلوان الصناعية..صور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:06 م
الحرية المصرى يفتتح
الحرية المصرى يفتتح مقره الجديد بمدينة حلوان الصناعية
ماجدة بدوى
افتتح حزب الحرية المصري مقره الجديد رقم ٢٧٠ ،من داخل قلب احدى قلاع الصناعة المصرية المدينة الصناعية والعمالية حلوان.

كان الافتتاح بحضور رئيس الحزب د. صلاح حسب الله والنائب اسماعيل نصر الدين والأمين العام أحمد مهنى والنائب محمد وهب الله عضو المكتب السياسي وطلعت القواس نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم د. أحمد إدريس وجميع أعضاء الأمانة العامة وفي كلمة د. صلاح حسب الله أكد على دعم حزب الحرية المصري لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالمشاركة الناجحة للرئيس السيسى فى قمتى مجموعة الدول السبع الكبار بفرنسا والتيكاد باليابان واكد ايضا على طلبه من أمانة حلوان بفتح المقر لخدمات أهالي حلوان وتذليل العقبات لهم وأوصى أهالينا أن يكونوا السند وحائط السد المنيع لمصر وأن نقف مع رئيسنا وندعمه وان يكون نصب أعيننا مصر ورفعة مصر.

ووجه " حسب الله " فى كلمته التحية لاهالى وجماهير حلوان ولكوادر وشباب حلوان على حضورهم ومشاركتهم مع الحزب لحل المشكلات والقضايا داخل حلوان قلعة الصناعة المصرية معربا عن ثقته فى قدرة اهالى وجماهير حلوان بالعودة بهذه المدينة السياحية والصناعية الى سابق عهدها.

وأشاد بدور النائب د نصر الدين عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان داخل مجلس النواب ولجانه وحرصه على طرح جميع القضايا التى تهم حلوان.

وفي كلمة النائب اسماعيل نصر الدين أكد أنه واحد من أبناء تلك الدائرة وابن لمصر وواجبه كنائب ان يكون خادما لأهالي حلوان الطيبين ، وأن تكون مدينة حلوان في مقدمة المدن من حيث الخدمات والاهتمام.
الحرية المصرى يفتتح مقره الجديد بمدينة حلوان الصناعية..صور
الحرية المصرى يفتتح مقره الجديد بمدينة حلوان الصناعية..صور

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