مصطفى فهمى وزوجته يدخلان قائمة الأعلى مشاهدة بسبب صاحبة السعادة

حل الفنان مصطفى فهمي، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج " صاحبة السعادة، المذاع على قناة " دي إم سي"، وذلك للحديث عن بدايات مشواره الفني والسينمائي وكشف فهمي معلومات عن حياته الشخصية.



كما شاركت الإعلامية فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي، في الحلقة وكشفت عن كواليس حياتهما الزوجية وكيف وقعت في حبه.



وقد حظت الحلقة باهتمام واسع من قبل المشاهدين ، وهو ما اهله لدخول فقرة منها الى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، بعددما تجاوز نسبة مشاهدته الربع مليون مشاهدة، وأحتل ذلك المقطع المركز ال 22 من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة .



وكانت فاتن موسى زوجة مصطفى فهمى في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، ان زوجها مصطفى فهمي شكله لبناني ولكنه سي السيد من داخله".



وتابعت فاتن موسى:" مصطفى فهمي لديه مبدأ بأن المركب لها قبطان وربان واحد، وتوقفت عن العمل الإعلامي بعد زواجي منه".



وأكملت :" مصطفى فهمي، متمسك بمصريته، وأنا ومصطفى برج الأسد، وهو يشبهني كثيرا، وهو يتعامل معي على أنه رجل البيت".