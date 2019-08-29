ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى فهمى وزوجته يدخلان قائمة الأعلى مشاهدة بسبب صاحبة السعادة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:57 م
مصطفى فهمى وزوجته
مصطفى فهمى وزوجته
أحمد البهى
حل الفنان مصطفى فهمي، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج " صاحبة السعادة، المذاع على قناة " دي إم سي"، وذلك للحديث عن بدايات مشواره الفني والسينمائي وكشف فهمي معلومات عن حياته الشخصية.

كما شاركت الإعلامية فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي، في الحلقة وكشفت عن كواليس حياتهما الزوجية وكيف وقعت في حبه.

وقد حظت الحلقة باهتمام واسع من قبل المشاهدين ، وهو ما اهله لدخول فقرة منها الى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، بعددما تجاوز نسبة مشاهدته الربع مليون مشاهدة، وأحتل ذلك المقطع المركز ال 22 من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة .

وكانت فاتن موسى زوجة مصطفى فهمى في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، ان زوجها مصطفى فهمي شكله لبناني ولكنه سي السيد من داخله".

وتابعت فاتن موسى:" مصطفى فهمي لديه مبدأ بأن المركب لها قبطان وربان واحد، وتوقفت عن العمل الإعلامي بعد زواجي منه".

وأكملت :" مصطفى فهمي، متمسك بمصريته، وأنا ومصطفى برج الأسد، وهو يشبهني كثيرا، وهو يتعامل معي على أنه رجل البيت".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة مصطفى فهمي: هو سي السيد وراجل البيت.. فيديو

كيف تغزلت فاتن موسى في مصطفى فهمي | شاهد

زوجة مصطفى فهمي: ضحكته اخترقت قلبي.. وصاحبة السعادة: يا صفصف يا جامد

شاهد.. مفاجأة مصطفى فهمي لـ زوجته في صاحبة السعادة

مصطفى فهمي يكشف عن عمره الحقيقي.. وفاتن موسى تتغزل فيه على الهواء: أسرني جماله

أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

ترشيحاتنا

مفرمة فى الأهلى والزمالك .. رحيل 31 نجما عن القطبين بـ الميركاتو الصيفى الجارى

أحمد موسى : مفاجأة كبرى للمواطنين في احتفالات نصر أكتوبر

يغيب عن ملك وكتابة.. عدلي القيعي فى البرتغال لإنهاء صفقة انتقال كهربا لـ الاهلى

عميلة خاصة .. صور تكشف استعانة بوتين مرتين بنفس بائعة الآيس كريم

مدير أعمال صابر الرباعي يكشف حقيقة إلغاء حفله بالساحل الشمالى

بكاش مايوة وشعر مبلول.. آيتن عامر بإطلالة جريئة فى أجازة الصيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوة وشعر مبلول.. آيتن عامر بإطلالة جريئة فى أجازة الصيف

بالأبيض والأزرق.. حورية فرغلي بإطلالة جريئة تثير الجدل

بملابس حمام الست.. ندى بسيوني بصورة جديدة على السوشيال ميديا