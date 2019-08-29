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أحمد موسى : مفاجأة كبرى للمواطنين في احتفالات نصر أكتوبر

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:02 م
أحمد موسى
أحمد موسى
خالد محيي الدين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفترة القادمة ستشهد الكثير من المشروعات القومية والمفاجآت الكبري، خلال الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، مؤكدا: "كل اللي بيتعمل في البلد خير".

وتابع، أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الدولة تسعي جاهدة طول الوقت لبناء الوطن وتعميره من جديد، حفاظا علي مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

و طالب الإعلامي أحمد موسى المواطنين، بالاطمئنان علي مستقبل وطنهم الحبيب مصر، مؤكدا "أن مصر في أيد أمينة".

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