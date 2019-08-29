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أخبار العالم

مسؤول يمني ينتقد صمت المنظمات الدولية على انتهاكات الانقلابيين الحوثيين

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:04 م
ميلشيات الحوثي
ميلشيات الحوثي
أ ش أ
انتقد مسؤول يمني صمت المنظمات الدولية والإعلام العالمي عن السجون السرية التي أنشأتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها ومنها العاصمة صنعاء.

وقال وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال حضوره ندوة بمدينة مأرب اليمنية - إن الميليشيا ترتكب في تلك السجون صنوفًا من التعذيب والانتهاكات ضد المختطفين والمعتقلين.

وشدد جميل على ضرورة إظهار الحقيقة للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وحجم الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية على مدار الساعة وبشكل يومي بحق السكان في مناطق سيطرتها.

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