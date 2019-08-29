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رياضة

هل انتهى عصر احتكار رونالدو وميسي.. نجوم هددوا عرش الثنائي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:54 م
رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
أحمد هاني
"هل حدث وأن شاهدتم ثنائيا يواصل الحضور في الجوائز لمدة 15 عاما، هذا لم يحدث من قبل" هذا ما قاله النجم كريستيانو رونالدو عن منافسته مع ميسي أو بمعني آخر "احتكار" للجوائز الفردية في آخر مدة لكن من الواضح أن النسختين الأخيرتين من المسابقة حملتا أخبارًا سارة لباقي لاعبي كرة القدم حول العالم.

ونجح الثنائي رونالدو وميسي في دهس نجوم كبار في عالم اللعبة، وحرمهم نيل الألقاب الفردية وإن كانوا جديرين بها أحيانا، منهم زلاتان إبراهيموفيتش وأندريس إنييستا وفرانك ريبيري وتشابي هيرنانديز وويسلي شنايدر، إلا أن البداية في كسر هذا الاحتكار جاء في العام الماضي عبر لوكا مودريتش واستمر لموسم آخر والذي نجح فيه فان دايك في تكرار ما فعله النجم الكرواتي.

وتواجد خلال العام الماضي الثلاثي الكرواتي لوكا مودريتش ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو يوفنتوس، والمصري محمد صلاح ليفربول، لتشهد خروج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

ميسي حصل على تلك الجائزة مرتين 2010/2011- 2014/2015 سابقتين مقابل 3 مرات لرونالدو خلال مواسم 2013/14 - 2015/16 - 2016/17.

لم يغب رونالدو عن التواجد في القائمة النهائية للجائزة منذ انطلاقتها في نسخة 2010/11 فإما أن يتوج بها أو يتواجد في القائمة المختصرة.

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