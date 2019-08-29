فتح باب الاشتراك في مسابقة ملكة جمال الاناقة Miss Elegant Egypt.. تعرف على شروطها

تم فتح باب الاشتراك لمسابقة ملكة جمال الاناقة Miss elegant Egypt لجميع الدول، وأكد مؤسس المسابقة محمود نجاح في بيان أن المشاركات من داخل مصر يتنافسن علي 12 لقبا شرفيا بجانب اللقب الأساسي لملكة المسابقة miss elegant Egypt ، والمختلف أنه موسم مفتوح للفتيات من جميع الدول، حيث يمكنهم الاشتراك في المسابقة على أن تتوج فتاة واحدة فقط من بلقب Miss elegant لدولتها.



وأضاف محمود خلال البيان أنه إذا كانت المواسم السابقة داعمة للأعمال الخيرية، فإن هذا الموسم تحديدا سيهتم بدعم السياحة ومن هذا المنطلق تتضمن المسابقة كذلك لقب ميس تورز أو ملكة السياحة، على أن تقوم كل متسابقة بعمل مشروع من شأنه تنشيط السياحة الداخلية وتفعيل ذلك بشكل أو بآخر كما ستقوم كل متسابقة من الخارج بتنشيط سياحة بلدها وهذا يساهم في تبادل الثقافات وتعزيز الحوار بين الدول المختلفة.



وتتضمن المسابقة كذلك في موسمها الخامس ٢٠٢٠ فعالية ميس ايجيبت اليجانت، تتضمن قيام كل فتاة من المشاركات بتصميم فستان ينتمي لعصر الستينات والسبعينيات، ويتم تقييمها أمام لجنة التحكيم، ومن ضمن الألقاب التي سيتم منحها كذلك ميس فيتنس و يهتم باللياقة البدنية للفتيات.



وتشترط المسابقة على المشاركات ألا يقل الطول عن 165 سم وأن يكون الوزن مناسبا مع الطول حسب المعايير، وتتراوح السن من 17 إلى 28 سنة، وأن تكون حاصلة على مؤهل عال أو طالبة في الجامعة أو طالبة في مدارس دولية، وتجيد اللغة الانجليزية بجانب اللغة الأصيلة لبلدها، وتكون غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج، واجتماعية ولديها الاستعداد لخدمة المجتمع، ومثقفة، ولبقة، وتقوم بأنشطة تطوعية لخدمة الوطن، و نشيطة على مواقع التواصل الاجتماعى.