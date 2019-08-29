مسلحون يهاجمون سيارة سفير البحرين بواشنطن ويستولون على متعلقاته

قالت وسائل إعلام فرنسية إن السفير البحريني لدى الولايات المتحدة الأمريكية تعرض لهجوم مسلح بقنابل الغاز، وتم الاستيلاء على متعلقاته الشخصية.



وذكرت صحيفة "لوفيجارو" أن السفير البحريني لدى واشنطن، الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله أل خليفة، تعرض لحادث سطو مسلح في مقاطعة فالوريس، بجبال الألب. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الأمن الفرنسي فتح تحقيقا في واقعة السرقة التي تعرض لها الدبلوماسي البحريني وأسرته.



وبحسب الصحيفة الفرنسية، كان السفير عائدا من زيارة خاصة إلى أصدقائه في فالوريس، وتعرضت السيارة التي يقودها ومعه زوجته وابنتيه إلى الهجوم، حيث فوجئ بإطلاق سيارة قنبلة غاز مسيل للدموع على سيارته، وارتطمت برأسه السفير مباشرة، فيما قام 4 مسلحين بفتح باب السيارة واستولوا على ساعة قيمة كان يرتديها السفير تبلغ قيمتها 130 ألف دولار أمريكي، كما استولوا على حقيبة يد زوجته، وكانت بها مبالغ نقدية ووثائق هوية.



ولم تتوصل تحقيقات الشرطة الفرنسية إذا ما كان المهاجمون كانوا يتتبعون سيارة السفير البحريني، أم أنها كانت متوقفة أمام منزل أصدقاء العائلة في انتظار وصولهم.