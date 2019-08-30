إيبارشية البحيرة تحتفل بعيد القديس أغسطينوس "شفيع التائبين"

احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بعيد القديس أغسطينوس الملقب "شفيع التائبين" الذي يوافق عيد نياحته (٢٢ مسرى).



وصلي نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية عشية العيد بكاتدرائية السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور وطَيَّب خلالها رفات القديس الموجودة بالكاتدرائية. كان نيافة الأنبا باخوميوس قد أحضر رفات القديس من مسقط رأسه بالجزائر عام ١٩٧٨ م.



وفي السياق ذاته، بدأت منذ ثلاثة ايّام نهضة روحية بهذه المناسبة وتنتهي يوم ٢ سبتمبر المقبل في تذكار تدشين الكاتدرائية ووضع رفات القديس أغسطينوس بها، وأيضًا تذكار رسامة نيافة الأنبا باخوميوس مطرانًا بيد المتنيح البابا شنودة عام ١٩٩٠.