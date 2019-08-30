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تعليم

معاهد فنية جديدة بجامعة الأزهر .. معهد مقيم شعائر وأخرى بكلية الهندسة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:54 ص
استعدادات الدراسة
استعدادات الدراسة بالمعاهد الجديدة بالأزهر
محمد شحتة
كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون التعليم والطلاب، لصدى البلد، عن موافقة مجلس الجامعة على تفعيل معهد مقيمي شعائر ومعاهد فنية بكلية الهندسة ولكن بعد الانتهاء من اعتماد اللائحة المالية.

من ناحية أخرى، عقد قطاع العلوم بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد الشربينى عميد كليه العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة أمال صلاح الروبى عميدة كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة ولفيف من أساتذة كليات العلوم بكافة التخصصات و النقابه العامه للعلوم الصحيه متمثلة في رئيس النقابه العامة أحمد السيد الدبيكى لبحث الاستعداد لبدء الدراسة بالمعاهد الفنية للمختبرات والتحاليل البيولوجية بعد توقف دام خمس سنوات.

وتضمن اللقاء ورشة عمل حول تقسيم المناهج الدراسية والمحتوى العلمى حتى يتواكب مع احتياجات سوق العمل وكذا التطور التكنولوجى الكبير فى مجال المختبرات الطبية وبحث إمكانية فتح معاهد مماثلة لعدة شعب مختلفة تمشيا مع توصيات مجلس الوزراء للشُعب التي تم التوافق عليها.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة العامة للعلوم الصحية وقطاع العلوم جامعة الأزهر وذلك لتنفيذ خطة طويلة الأمد فى إطار ما يتم استهدافه من دراسات مختلفة على مستوى البكالوريوس وما يليه من مستويات أعلى.

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