الدليل البدوي لرحلات السفاري بجبل موسى .. أنتم في أيد أمينة

يعتبر الدليل البدوى فى رحلات جبل موسى قائدا مميزًا، يتمتع بالعديد من الأدوات التي تميزه عن أي دليل آخر، فإنه لن يضل الطريق أبدا، لأنه منذ نعومة أظافره وهو يصعد الجبال ويجوب والوديان بحثا عن العشب والطعام، يتسلق القمم المرتفعة لارتباطه الطبيعي بتلك المنطقة، وعندنا يتواجد الدليل البدوى فى الرحلة فأنه يطبق المثل الذي يقول "أنتم في أيدي أمينة"



يقول الشيخ أحمد أبو راشد أحد مشايخ قبيلة "الجبالية" بسانت كاترين إن هذه المهنة يحترفها أبناء البدو وهي مهنتهم الأساسية، حيث يرافقون الأفواج السياحية الصاعدين لمشاهدة شروق الشمس وهم جميعا من قبيلة واحدة وهي قبيلة "الجبالية" التي وقعت ميثاقا قديما مع رهبان الدير بحمايته ورعايته والعمل بالسياحة وتقديم خدمات للسائحين القادمين الى دير سانت كاترين والصعود إلى جبل موسى.



وأكد على أن الدليل البدوى صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى الرحلة، والمسؤول عن أمن وسلامة أفراد كل المجموعة.



من جهة أخرى، قال رمضان الجبالي أحد حراس دير سانت كاترين إنه مع غياب السائحين تغيرت مفاهيم كثيرة منها حياة «الدليل البدوى» الذى فقد مصدر رزقه بصورة كبيرة، مكملا: "تعتبر هذه المهنه المصدر الرئيسي لأبناء قبيلة الجبالية، ومصدر الرزق الرئيسي الذي يوزع على الجميع بالتساوي فلا يحق لأى مجموعة سياحية اختيار الدليل بل الاستعانة بمن يحين دوره أو إعطائه أموالًا مقابل تنازله عنه، وتتنوع الرحلات فى هذا المكان بين الصعود لجبل موسى أو قضاء رحلة سفارى بين الوديان".



وفي ذات السياق، أكد سليمان الجبالي الخبير في سياحة السفاري وشئون دير سانت كاترين إلى أن رحلة الصعود للجبل أو السفارى لابد أن تحدث بعلم أجهزة الأمن التى تطمئن على مرافقة دليل بدوى للمجموعة وتحصل على بياناته بشكل متكامل منعًا لحدوث أى أزمات.



وأوضح الشيخ موسي أبو الهيم رئيس جمعية الأدلة البدوية بسانت كاترين على أنه بعد الانتهاء من عملية تسجيل البيانات ينتظر الأدلة المجموعات الصاعدة إلى جبل موسى على المدخل المؤدي لدير سانت كاترين، وتتراوح أتعابه 250 جنيه فى الرحلة الواحدة، ثم يبدأ الرحلة بإلقاء التعليمات ومن ثم تبدأ رحلة الصعود إلى جبل موسي.