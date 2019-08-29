نائبة: حملة مفيش زي مصر تعكس الصورة الحقيقية لبلدنا

قالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن العالم كله فى ترقب لكل ماوصلت إليه مصر فى كل المجالات خصوصا فى مجال محاربتها للإرهاب.



وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حوالى 14 مليون مصرى فى الخارج على يقين بأن مصر فى تطور بكل المجالات، وخصوصا فى مجال الأمن والأمان، الأمر الذى أدى زيادة عدد السياح الأجانب إلى مصر مما يعتبر اعترافا باستقرار مصر أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.



وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن حملة "مفيش زى مصر" تعكس الصورة الحقيقية لمصر، وتقوم بتوصيلها بصورة إيجابية.



وتهدف حملة مفيش زى مصر توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا الترويج السياحي لمصر بنقل الواقع الحقيقي لها عن طريق أبنائنا وشبابنا بالخارج.

