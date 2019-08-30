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تعليم

التعليم: مدرس فصل واحد لتدريس كتاب اكتشف خلال أول 3 سنوات في ابتدائي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:01 ص
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نظام التعليم 2.0 الجديد ، يكون لدى التلميذ مدرس فصل واحد يقوم بتدريس كتاب الباقة "اكتشف" على مدار أول ثلاث سنوات بالتعليم الابتدائي.

وقالت وزارة التربية والتعليم : قام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بإعداد إطار عام المناهج المبني على المهارات الحياتية التي أقرتها UNICEF ، وتم التعاون مع مؤسسة Discovery Education - Egypt و Nahdet Misr Publishing House و Longman لتأليف مناهج مصرية تعمل على بناء الإنسان المصري.

وأضافت الوزارة : يمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على كتاب ”اكتشف“ للصف الأول الابتدائي من خلال الضغط على الرابط التالي : http://bit.ly/2GuVW6X

وكان قد تم تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0 على صفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2018/2019، ويبدأ تطبيقه على الصف الثاني الابتدائي من العام الدراسي المقبل 2019/2020.

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