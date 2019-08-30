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تعليم

مجمع معاهد رأس سدر الأزهري يدخل الدراسة من العام الجديد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:59 ص
مجمع معاهد رأس سدر
مجمع معاهد رأس سدر الأزهري يدخل الدراسة من العام الجديد
محمد شحتة
استلم الشيخ عمر يونس، رئيس منطقة جنوب سيناء الأزهرية، مجمع معاهد رأس سدر الأزهري، بعد انتهاء أعمال إنشائه، استعدادًا لافتتاحه مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020.

ويضم مجمع معاهد رأس سدر الجديد كلا من: معهد السادات الإعدادي الثانوي بنين، ومعهد السادات الإعدادي الثانوي فتيات.

وأشاد الشيخ عمر يونس بالمستوى المتميز لأبنية المعاهد، والتجهيزات الخاصة بالمجمع التعليمي الأزهري.

رافق رئيس المنطقة خلال جولته بمجمع المعاهد كل من: مضر عبد السميع نوار، مدير عام المنطقة للمواد الثقافية وشئون الطلاب، والشيخ عبد الحميد حجازي، مدير إدارة رأس سدر التعليمية.

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