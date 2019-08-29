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بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:21 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الإعلامية سالي عبد السلام علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام" صورة لها جديدة من داخل الجيم.

وظهرت سالي داخل الجيم ببنطلون أسود لاميه وتوب كت باللون البينك والتقطت الصورة وهي تجلس علي أحد الأجهزة الرياضية بالجيم ورفعت شعرها كحكة إلي الأعلي، وشجعت سالي حملة 100 مليون صحة بكلمات بسيطة علي الصورة.

وكتبت سالي في تعليق علي الصورة
Back ✋👏🌸 الرياضة لو نص ساعة مشى مفيدة!
لو وانا راجعة طلعت السلم او نزلته بس ومعملتش حاجة تانى مفيدة! مش لازم چيم ورياضة وتشيل اوزان ..متخليش حد يحبطك و يقولك طيب وهى دى رياضة زى ما قالولى زمان!!!احسن من مفيش زيك كدة ياخويا ✋🙊🙊
اللى هييجى يعمل كوتش عليك امشى وسيبه! كل واحد يعمل اللى يبسطه وعلى قده!
يا رب... بعيد عن امراض السكر والضغط والقلب والعواقب اللى حصلت ليا من المناعة و الضغط العصبى ،يا رب تبقوا بخير يا رب.


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