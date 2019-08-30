شيرين سيف النصر: 9 سنوات ضاعوا من عمري بسبب بودى جارد .. وإعتزالى شائعة .. وتعلمت درس عمرى بعد سرقتى

شيرين سيف النصر:

وفاة والدتى أثرت على نشاط الفنى

واقراءه أعمال سينمائية وتليفزيونية



من الذى لايحب شيرين سيف النصر تلك الفنانة التى تعد من أكثر الفنانات جمالًا موهبة بين فنانات جيلها ، فهى فتاه احلام جيل كامل ، صدى البلد التقت بها فى حوار كشفت من خلاله عن سر إبتعادها ، وأعمالها الفنية المقبلة.



فى البداية أكدت الفنانة شيرين سيف النصر انه لا صحه لاعتقاد البعض انها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، والتي ابتعدت فيها عن الاعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي او التليفزيوني .



واضافت "شيرين " ان ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها مما اثر علي حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا.



وتابعت قائلة : اعتبر نفسي كنت في فترة هدنة ، ولكني اعد الجمهور بالعودة خلال الفترة القادمة ، من خلال عدد من الاعمال التي اقوم بقراءتها في الوقت الراهن وسوف احسم قرارى النهائي فيها .



كما ، انها لم تبتعد لفترة طويلة عن الفن ، كما يعتقد البعض ، حيث ظلت لمدة تسع سنوات تقدم مسرحية بودى جارد مع الفنان عادل إمام .



وأضافت شيرين سيف : هناك تسع سنوات ضاعوا من عمرى فى مسرحية بودى جارد ، والتى كان يقوم ببطولتها النجم عادل إمام ، خاصة وان هذا العمل استهلكني ، بالإضافة التى أننى لم أقم بتصوير المسرحية بعد ذلك .



وتضيف شيرين سيف النصر أن الجمهور فى الشارع يناديها بـفاطمة، وهو اسم الشخصية التى قامت بأدائها فى مسلسل " مين الذى لايحب فاطمة "، مؤكدة أنه أقرب الأعمال التى قدمتها إلى قلبهم.



وتابعت " شيرين سيف النصر ، أنها تعلمت درس عمرها بعد سرقة صديقاتها مجوهراتها، مؤكدة أنها لن تضع ثقتها فى أى شخص بعد ذلك.



وتابعت: أشعر بصدمة عمرى فقد كنت أثق فيها ثقة عمياء، واعتبرها بمثابة شقيقتى خاصة وأن هناك صداقة عائلية، وفي الحقيقة أنني لن أواجهها وسأكتفي بقول حسبى الله ونعمة الوكيل.

وفى النهاية كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن نيتها للعودة للفن خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنها تقوم حاليًا بقراءة فيلمين سينمائيين، ومن المقرر أن تتخذ قرارها النهائى قريبا.



، أنها تحرص منذ بداية مشوارها الفنى على اختيار أعمالها بعناية شديدة، خاصة وأن الثقة التي منحها إياها الجمهور تتحكم فى اختياراتها؛ لذا فهى لن تتعجل فى اختيار العمل الفنى الذي تعود به، خاصة وأن آخر أعمالها فى السينما وهو فيلم "طيور الظلام" حقق نجاحا كبيرا.



وتابعت "شيرين"، انها تقرا حاليًا 3 سيناريوهات لمسلسلات جديدة ومن المقرر أن تحسم قرارها قريبًا.



كانت شيرين سيف النصر قد تعرضت إلى حادث سرقة على يد إحدى صديقاتها، بعد أن قامت بالاستيلاء على مجوهراتها الشخصية من داخل منزلها، وقد قضت المحكمة بحبسها عامين مع الشغل والنفاذ.











