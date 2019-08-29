دورى مستقبل وطن يدخل مراحله الأخيرة بمراكز كفر الشيخ.. صور

وصلت منافسات دورى مستقبل وطن بكفر الشيخ الذى يقام تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب إلى مراحله الأخيرة لتحديد بطل كل مركز وتتنافس الفرق بمراكز المحافظة التى يجرى بها الدورى للوصول الى تصفيات المحافظة.



وأسفرت المباريات الأخيرة فى مركز دسوق عن فوز محلة أبو على على النوايجة 4/0 وكفرمجر على شباس الملح 7/3 والملاحين على كفرالعرب 2/0 وفى مركز الرياض صعد فريقا ابوريا والفيروز إلى الدور النهائى بعد فوز ابوريا على الرغامة 2/0 وفوز الفيروز على ابومصطفى 1/0.



ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية على مستوى الجمهورية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة من أجل تحقيق التقدم والبناء.