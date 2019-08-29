مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير بالسعودية

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة إخوة بإصابات متوسطة.



وقامت فرق الإسعاف وإدارة الطوارئ والكوارث وهيئة الهلال الأحمر السعودية بنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الملك فهد في الهفوف وباشر الأطباء إسعاف المصابين.

لقي سعودي وزوجته وابنهما وخادمتهم مصرعهم من جراء حادث سير في منطقة الطويلة بالأحساء في المملكة العربية السعودية.