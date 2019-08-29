ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير بالسعودية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:43 م
الاسعاف السعودي
الاسعاف السعودي
عرفة البنداري
لقي سعودي وزوجته وابنهما وخادمتهم مصرعهم من جراء حادث سير في منطقة الطويلة بالأحساء في المملكة العربية السعودية.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة إخوة بإصابات متوسطة.

وقامت فرق الإسعاف وإدارة الطوارئ والكوارث وهيئة الهلال الأحمر السعودية بنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الملك فهد في الهفوف وباشر الأطباء إسعاف المصابين.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. رحيل ازارو كلام نهائي.. أزمة عنيفة في الأهلي.. اطلالة جريئة لزوجة كهربا

بريطاني يدس الهيروين لزوجته في الطعام بسبب زيادة المصاريف

بملابس حمام الست.. ندى بسيوني بصورة جديدة على السوشيال ميديا

30 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد.. الاهلى يفسد مخطط الزمالك لضم نجمه الظهير الأيسر

بعد أنباء خطبتها.. رجال في حياة منة شلبي خالد يوسف أبرزهم

بعد تنصيبه رسميا .. جمال الغندور يصطدم بـ 6 تحديات فى لجنة الحكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوة وشعر مبلول.. آيتن عامر بإطلالة جريئة فى أجازة الصيف

بالأبيض والأزرق.. حورية فرغلي بإطلالة جريئة تثير الجدل

بملابس حمام الست.. ندى بسيوني بصورة جديدة على السوشيال ميديا