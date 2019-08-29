القابضة للمياه تدعم الطريق الأبيض والصفطاوي بأرض اللواء بخطوط جديدة

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة لشكوي المواطنين لموقع صدي البلد الاخباري، بشأن انقطاع مياه الشرب منذ شهر رمضان الماضي بشارع الطريق الأبيض والصفطاوي بأرض اللواء التابع لمحافظة الجيزة.



وأفادت الشركة القابضة للمياه في بيانها لصدي البلد بأن شوارع الطريق الأبيض والصفطاوي منفذة بالجهود الذاتية وبمواسير ذات أقطار غير مناسبة، موضحة ان التوسعات العمرانية في الاونة الاخيرة بشكل غير مسبوق هي سبب ضعف المياه بالخطوط.



واكدت الشركة في بيانها أنه سيتم تنفيذ مشروع مد شبكات مياه شرب جديدة وخزان أرضى ورافع من خلال الوكالة الفرنسية.



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