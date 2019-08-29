صندوق تطوير التعليم يناقش استعدادات بدء الدراسة ‏بالمجمعات التكنولوجية

انعقد اليوم الخميس الاجتماع الدوري لمجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي آمين عام صندوق تطوير التعليم ، وذلك بحضور مستشاري الصندوق و مديري مشروعات الصندوق والمدير المالي والإداري.
ناقش المجلس الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة بالمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم للعام الدراسي 2019 /2020 ، و استعرض مديري المجمعات كل اوجه الاستعدادات والاحتياجات الخاصة بانتظام العملية التعليمية وتجهيزات المعامل والورش و الاحتياجات الخاصة بكل مجمع.
كذلك تمت مناقشة مقترحات تطوير الادارة الهندسية داخل صندوق تطوير التعليم لتتماشى مع متطلبات المشروعات القائمة والعمل على تذليل العقبات للمشروعات السابقة.
كما تم استعراض أوجه التعاون بين صندوق تطوير التعليم وبين بيت الزكاة المصري في تنفيذ مشروعات مشتركة تخص قطاعات التمريض وتأهيل الأطفال المتسربين من التعليم
وتم عرض أحتياج المجمعات إلى انشاء مركز خدمة المجتمع للإستفاده من الإمكانيات المتاحة لكل مجمع كإيجار محطة الوقود وملعب كرة القدم بمجمع الأميرية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تفعيل توصيات البنك الدولي بشأن تطوير العمل بصندوق تطوير التعليم ، كما استعرض المجلس استعدادات مشروع المجمع التكنولوجي بأبو غالب لإقامة اليوم التعريفي بالمجمع وتوقيع اتفاقية التعاون الدولية مع الجانب الإيطالي
ووافق المجلس على المقترح المقدم بشأن الاستفادة من الأراضي المخصصة لصندوق تطوير التعليم لكل من أكتوبر وبدر لإنشاء مشروعات جديدة للصندوق.
ناقش المجلس الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة بالمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم للعام الدراسي 2019 /2020 ، و استعرض مديري المجمعات كل اوجه الاستعدادات والاحتياجات الخاصة بانتظام العملية التعليمية وتجهيزات المعامل والورش و الاحتياجات الخاصة بكل مجمع.
كذلك تمت مناقشة مقترحات تطوير الادارة الهندسية داخل صندوق تطوير التعليم لتتماشى مع متطلبات المشروعات القائمة والعمل على تذليل العقبات للمشروعات السابقة.
كما تم استعراض أوجه التعاون بين صندوق تطوير التعليم وبين بيت الزكاة المصري في تنفيذ مشروعات مشتركة تخص قطاعات التمريض وتأهيل الأطفال المتسربين من التعليم
وتم عرض أحتياج المجمعات إلى انشاء مركز خدمة المجتمع للإستفاده من الإمكانيات المتاحة لكل مجمع كإيجار محطة الوقود وملعب كرة القدم بمجمع الأميرية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تفعيل توصيات البنك الدولي بشأن تطوير العمل بصندوق تطوير التعليم ، كما استعرض المجلس استعدادات مشروع المجمع التكنولوجي بأبو غالب لإقامة اليوم التعريفي بالمجمع وتوقيع اتفاقية التعاون الدولية مع الجانب الإيطالي
ووافق المجلس على المقترح المقدم بشأن الاستفادة من الأراضي المخصصة لصندوق تطوير التعليم لكل من أكتوبر وبدر لإنشاء مشروعات جديدة للصندوق.