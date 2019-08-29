صندوق تطوير التعليم يناقش استعدادات بدء الدراسة ‏بالمجمعات التكنولوجية

انعقد اليوم الخميس الاجتماع الدوري لمجلس مشروعات التطوير بصندوق ‏تطوير التعليم برئاسة الدكتور ‏أحمد ‏حسني الحيوي ‏آمين عام صندوق تطوير التعليم ، وذلك بحضور مستشاري الصندوق و ‏مديري مشروعات الصندوق والمدير المالي والإداري.



‏‏ناقش المجلس الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة‏ ‏بالمجمعات التكنولوجية ‏التابعة لصندوق تطوير التعليم للعام الدراسي 2019 /2020 ، و استعرض مديري المجمعات ‏كل اوجه الاستعدادات ‏والاحتياجات الخاصة بانتظام العملية التعليمية وتجهيزات المعامل والورش و الاحتياجات الخاصة بكل مجمع.



‏كذلك تمت مناقشة مقترحات تطوير الادارة الهندسية داخل صندوق تطوير التعليم لتتماشى ‏مع متطلبات المشروعات القائمة والعمل على تذليل العقبات للمشروعات السابقة.



‏كما تم استعراض أوجه التعاون بين صندوق تطوير التعليم وبين بيت الزكاة المصري في تنفيذ مشروعات ‏مشتركة تخص قطاعات التمريض وتأهيل الأطفال المتسربين من التعليم



وتم عرض أحتياج المجمعات إلى انشاء مركز خدمة المجتمع ‏للإستفاده من الإمكانيات المتاحة لكل مجمع كإيجار محطة الوقود وملعب كرة القدم بمجمع الأميرية.



ووافق المجلس على تشكيل لجنة تفعيل توصيات البنك الدولي بشأن تطوير العمل بصندوق تطوير التعليم ، ‏كما استعرض المجلس استعدادات مشروع المجمع التكنولوجي بأبو غالب لإقامة اليوم التعريفي ‏بالمجمع وتوقيع اتفاقية التعاون الدولية مع الجانب الإيطالي



‏ووافق المجلس على المقترح المقدم بشأن الاستفادة من الأراضي المخصصة لصندوق تطوير التعليم لكل من أكتوبر وبدر لإنشاء مشروعات جديدة للصندوق.