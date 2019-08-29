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القابضة للمياه: لا مشاكل بالصرف الصحي بشارع عفيفي البحيري بميت عقبة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:44 م
شارع عفيفي البحيري
شارع عفيفي البحيري بميت عقبة
مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة لشكوي المواطنين لـ صدي البلد بشأن وجود مشاكل بالصرف الصحي بشارع عفيفي البحيري بمنطقه ميت عقبة.

واكدت الشركة في بيانها لصدي البلد انه وبالمعاينة علي الطبيعة تم توجيه فريق صيانة متخصص بشارع عفيفي البحيري بميت عقبة واسفرت المعاينة عن عدم وجود اي مشاكل صرف صحي وان منسوب المياه بالبيارات منخفض والحالة مستقرة.

وأوضحت أنه يتم التعامل مع أي طفوحات فور ظهورها أو الإبلاغ عنها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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