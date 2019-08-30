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القابضة: مياه قرية شكشوك بالفيوم مطابقة للمواصفات القياسية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:46 ص
المياة بقرية شكشوك
المياة بقرية شكشوك بالفيوم.
مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوي المواطنين لموقع صدي البلد عن توقف الصرف الصحي ومحطة المعالجة بقرية شكشوك بالفيوم واختلاطها بمياه الشرب.

وأفادت الشركة في بيانها لـ صدي البلد بانه لايوجد اي مشكلات بمياه الشرب بالقرية وانها مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضحت أن لجنة مراقبة جودة الشبكات بالشركة سحبت عينات من مناطق مختلفة من قرية شكشوك يوم الأربعاء 21/8/2019 وجاءت نتائج  تحاليل العينات مطابقة لمعايير مياه الشرب.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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