القابضة: مياه قرية شكشوك بالفيوم مطابقة للمواصفات القياسية

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوي المواطنين لموقع صدي البلد عن توقف الصرف الصحي ومحطة المعالجة بقرية شكشوك بالفيوم واختلاطها بمياه الشرب.



وأفادت الشركة في بيانها لـ صدي البلد بانه لايوجد اي مشكلات بمياه الشرب بالقرية وانها مطابقة للمواصفات القياسية.



وأوضحت أن لجنة مراقبة جودة الشبكات بالشركة سحبت عينات من مناطق مختلفة من قرية شكشوك يوم الأربعاء 21/8/2019 وجاءت نتائج تحاليل العينات مطابقة لمعايير مياه الشرب.



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