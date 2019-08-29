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رياضة

الموت يغيب ابنة لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:52 م
لويس إنريكي وابنته
لويس إنريكي وابنته
أحمد هاني
تلقي المدرب الدولي الإسباني السابق لويس إنريكي خبرًا صادما بوفاة ابنته صاحبة الـ 9 أعوام ، مساء اليوم الخميس بعد صراعها الأليم مع المرض.

وأفادت "موندو ديبورتيفو" الاسبانية إلى أن إنريكي أعلن مفارقة ابنته "تشانا" معبرا عن حزنه لهذا الخبر.

وكان مدرب برشلونة الاسباني السابق قد ترك منصبه كمدير فني للماتادور بسبب بعض الأمور العائلية في الأشهر الماضية.

وكانت وسائل الإعلام الإسباني تؤكد أن غياب انريكي عن تدريب أي فريق لمرض ابنته إذ أنه أراد أن يتفرغ لعلاجها بعد إصابتها بمرض السرطان.

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