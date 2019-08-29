شاهد.. حمام سباحة الامواج بعد افتتاحه بـ الاهلي

سجّل أعضاء الأهلي رقمًا كبيرًا في الحضور بفرع النادي بمدينة نصر، بعد افتتاح المنطقة الترفيهية، أمس الأربعاء، في واحدة من خطوات النهضة الإنشائية التي وضعها مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على عاتقه ومهمة إنجازها بالشكل الأمثل الذي يليق باعضاء النادي.



وشهدت المنطقة الترفيهية حضورًا كبيرًا من جانب الأعضاء للاستمتاع بحمام الأمواج الصناعية ومناطق الجلوس التى تمت إضافتها لخلق متنفسٍ جديدٍ لأعضاء النادي وسط أجواء رائعة للغاية.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، افتتح، أمس الأربعاء، المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من إنشائها مؤخرًا، حيث تضم حمام أمواجٍ صناعيةٍ، وحمام سباحة للكبار، وحمام سباحة للأطفال، وغرف خلع ملابس (رجال وسيدات)، وغرف خلع ملابس (أولاد وبنات)، ومناطق جلوس للأعضاء، ومناطق خدمية.



ويعرض صدي البلد لقطات من حمام سباحة الأمواج بفرع مدينة نصر.

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